Сборная команда России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в Шумене (Болгария). По итогам соревнований школьники удостоены 8 золотых и 4 серебряных медалей.

Российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++.

В старшей лиге приняли участие 16 стран. Общее количество участников составило 285 человек. Россия завоевала четыре золотые и четыре серебряные награды. Золотых удостоены Евгений Кузнецов (МБОУ средняя школа № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина), Вадим Кустов (ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга), Матвей Макаров (Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа Центра педагогического мастерства») и Владимир Звездин (ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей № 239»), серебряных — Антон Барисов (ОАНО «Школа Центра педагогического мастерства»), Алексей Марченко (ГБОУ города Москвы «Воробьевы горы»), Андрей Лашкин (МБОУ Лицей № 3 (г. Саров, Нижегородская область) и Максим Умнов (ГБОУ города Москвы «Школа № 179»).

Младшая лига объединила 154 человека из 13 стран. Российские школьники получили четыре золотые медали. Их обладателями стали Рустам Нежметдинов (ГБОУ города Москвы «Школа № 444»), Данис Уелданов (ГБОУ города Москвы «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова), Николай Кондратенко (ГАОУ Московской области «Королевский лицей научно-инженерного профиля») и Владислав Павлючков (МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова»).

Международный турнир в Болгарии — один из этапов подготовки ребят к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

Напомним, в 2025 году российские школьники также получили на турнире золотые и серебряные медали.