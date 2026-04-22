В Набережных Челнах запустили серийное производство осевых агрегатов для прицепов
В Набережных Челнах компания НПО «Ростар» начала серийный выпуск осевых агрегатов для прицепной техники. Новые агрегаты рассчитаны на нагрузку 9 тонн на ось и оснащены пневматической подвеской и дисковыми тормозными механизмами.
Инвестиции в проект составили 255 млн рублей, из которых 180 млн выделил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и 20 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства предоставлены в рамках совместной программы «Комплектующие изделия».
Осевой агрегат — ключевой элемент прицепной техники, обеспечивающий движение за тягачом. От его надёжности зависят работоспособность и срок службы прицепа. Агрегат включает балку оси с рычагами, амортизаторы, пневморессоры, тормозные механизмы, подшипники и соединительные элементы.
После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 8,7 тыс. агрегатов в год. Уровень локализации на старте составляет 73%, а к середине 2026 года компания планирует довести его до 80%.
Потенциальные заказчики — производители прицепов и грузовой техники, включая «Механический завод Сотранс», «Гут Трейлер» и «Туймазинский завод автобетоновозов», рассказали в ФРП.
Ранее компания уже запустила в Набережных Челнах автоматизированное литейное производство автокомпонентов для грузовиков КАМАЗ, «Урал», НЕФАЗ и других.
