В особой экономической зоне «Технополис Москва» заработало новое производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа. Завод, расположенный в индустриальном парке «Руднево», сможет выпускать до 360 тысяч изделий ежегодно. Инвестиции в проект превысили 250 млн рублей.

Проект реализован при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, который предоставил льготное финансирование с компенсацией процентной ставки по кредиту.

Производственные мощности компании «Эластик Технолоджис» разместились на площади более 1,3 тыс. кв. метров. Технологические линии включают высокоавтоматизированные скоростные трикотажные машины, вспомогательное и лабораторное оборудование.

«Особенность нашего предприятия — уникальная технология вязки и специальные материалы, которые позволяют производить медицинские изделия с заданной градуированной компрессией», — отметил генеральный директор компании Анзор Бориев.

Продукция должна заменить компрессионные изделия, которые ранее поставлялись из Германии, Швейцарии, Италии, Турции и Китая. В перспективе компания планирует расширить ассортимент и запустить выпуск бандажей и ортезов.

ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. Сегодня на её площадях работают более 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники. Создано 30 тысяч рабочих мест.