Корабельные АТС «Максиком» установлены на атомных ледоколах Северного морского пути для «Атомфлота»
Корабельные автоматические телефонные станции (КАТС) «Максиком», разработанные в Санкт-Петербурге, установлены на атомных ледоколах, обеспечивающих работу Северного морского пути.
КАТС «Максиком» имеет обновлённое Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РС), подтверждающее соответствие оборудования требованиям, предъявляемым к судовым системам связи.
Оборудование установлено на судах ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»), включая ледоколы «Таймыр», «Вайгач», «Ямал», «50 лет Победы», а также лихтеровоз «Севморпуть».
Системы обеспечивают внутреннюю и технологическую связь на судах, работающих в условиях Арктики. Эксплуатация осуществляется при температурах до −50 °C, в условиях повышенной влажности, вибрационных нагрузках и нестабильных внешних каналах связи.
В качестве базового решения используется цифровая АТС MXM500P, разработанная компанией «Мультиком». Система обеспечивает интеграцию различных типов связи — аналоговых линий, цифровых потоков и IP-протоколов — в единое коммуникационное пространство судна.
Технические характеристики применяемых решений включают:
- центральный коммутатор MXM500P (корабельное исполнение КАТС)
- ёмкость до 160-184 абонентов в одном блоке
- использование защищённых шкафов с уровнем защиты IP65
- дополнительную защиту электронных плат от воздействия внешней среды
- сертификацию Российского морского регистра судоходства
Реализованные решения обеспечивают совместную работу различных типов связи, включая аналоговые линии, цифровые потоки и IP-технологии.
Для обеспечения мобильности экипажа применяется микросотовая система связи, интегрированная с АТС, что позволяет использовать переносные устройства связи в рамках единого номерного плана судна.
Система также интегрирована с громкоговорящей связью, что обеспечивает возможность оперативного оповещения по зонам судна, включая открытые палубы, машинные отделения и служебные помещения.
Для диспетчерского управления используются специализированные пульты, позволяющие организовывать связь между службами и оперативно формировать соединения.
Конструктивные особенности оборудования предусматривают эксплуатацию в морских условиях: обеспечивается устойчивость к вибрационным нагрузкам, воздействию влаги и солевого тумана.
Использование систем связи на атомном ледокольном флоте обеспечивает устойчивую работу коммуникаций в условиях ограниченной доступности внешней инфраструктуры.
Северный морской путь является стратегически важным транспортным маршрутом, обеспечивающим логистику в Арктике и развитие ресурсных проектов. Связь на судах ледокольного флота является важной частью этой инфраструктуры.
