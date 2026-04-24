В Кузнецке Пензенской области торжественно открыли новую взрослую поликлинику
В Кузнецке 23 апреля состоялось торжественное открытие новой взрослой поликлиники.
Новое медицинское учреждение построено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Был выделен 1 миллиард рублей (федеральный бюджет — 901,2 млн рублей, бюджет Пензенской области — 98,8 млн рублей). В ходе визита гости осмотрели помещения, где врачи могут принимать 600 пациентов в день и оказывать им профессиональные консультации, а также проводить все необходимые обследования на новейшем оборудовании.
