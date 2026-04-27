Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) передал 13 клиникам и родильным домам Московской области многофункциональные аппараты МАИА-01. Устройства совмещают в себе искусственную вентиляцию лёгких, подачу наркоза и мониторинг состояния пациента. Они подходят для взрослых и детей от одного года. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Семья».

Среди преимуществ новых аппаратов: электрический привод — он надёжнее пневматического, так как не зависит от центральной подачи воздуха; расширенный набор режимов вентиляции, позволяющий регулировать дыхательный объём и давление; совместимость со всеми известными анестетиками; а также обновлённое программное обеспечение, снижающее погрешность измерений давления и повышающее точность расчётов.

«Ростех наращивает выпуск медицинского оборудования. Наша цель — заменить импортные образцы и предложить отечественной медицине современные, эффективные и удобные решения как для врачей, так и для пациентов», — отметили в госкорпорации.