Опытно-промышленная партия российских графитированных электродов диаметром 750 мм марки UHP прошла испытания на одном из крупнейших металлургических предприятий Евразийского экономического союза. Производитель — единственный в ЕАЭС поставщик крупногабаритных электродов Группа Эл 6. В тестовой эксплуатации участвовали 10 единиц продукции, которые последовательно наращивались в однофазной руднотермической печи, а затем вводились в расплав. По результатам проведенных испытаний, технические характеристики электродов Группы Эл 6 признаны соответствующими международным стандартам.

Испытания стартовали 13 января 2026 года и завершились 18 марта. Электроды наращивали последовательно, и на третьем этапе в эксплуатацию были введены все 10 электродов. Печь работала в различных режимах, испытания проводились в условиях тепловых и электрических нагрузок. Все 10 единиц успешно прошли этап расплава, показав стабильные характеристики эксплуатационной стойкости.

Акт о проведенных испытаниях построен на подробном сопоставлении характеристик электродов производства Группы Эл 6 и крупнейшего европейского производителя.

«Это первые испытания нашей линейки электродов диаметром 750 мм, и нам было важно объективно оценить, насколько наша продукция соответствует международным стандартам. Российские металлургические компании на начало года еще не запустили в производство печи последнего поколения. Поэтому мы обратились к коллегам из Центральной Азии. Так вот показатели наших электродов и европейского продукта, долгие годы задающего отраслевой стандарт, оказались сопоставимы, а по плотности прилегания нам удалось добиться даже больших результатов. Мы очень благодарны коллегам за профессиональную работу и подробный честный отчет. Теперь мы с полной уверенностью можем выходить как на международный, так и на российский рынок. Тем более оценка эксплуатационных показателей наших крупногобаритных электродов диаметром 750 мм на российских печах нового поколения начнется уже в июне этого года», — рассказал генеральный директор Группы Эл 6 Сергей Ушаков.

Напомним, Группа Эл 6 — один из 5 производителей в мире с полной линейкой графитированных электродов диаметром от 75 до 750 мм в продуктовом портфеле.