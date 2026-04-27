Концерн «Калашников» поставил государственному заказчику первую партию автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках выполнения контракта на 2026 год.

5,45-мм автомат АК-12 является основным индивидуальным оружием российских военнослужащих с 2020 года, и объёмы его производства остаются стабильно высокими. Также в зоне специальной военной операции хорошо зарекомендовал себя укороченный вариант АК-12К, который широко применяется в штурмовых подразделениях. Оба автомата стали одними из самых востребованных изделий концерна.

АК-12 входит в состав боевой экипировки «Ратник». Модель 2023 года — вершина развития линейки АК: она отличается продуманной эргономикой, приспособленностью к круглосуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы.

Как отметили в Калашникове, для выполнения растущих госзаказов на предприятии активно применяется MIM-технология (литьё металлопорошков под давлением). Она позволяет сократить сроки производства сложных деталей и повысить качество готовых изделий.