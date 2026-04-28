На территории Московского цифрового завода состоялось официальное открытие цеха по серийному производству аддитивного оборудования, предназначенного для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления.

Запуск линии стал результатом масштабной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Новое инновационное оборудование, выпускаемое в столице, за счет применения технологии послойного селективного лазерного плавления порошков металлов позволит значительно расширить возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмоса и других высокотехнологичных отраслей. В Москве работают уже свыше 25 предприятий в направлении аддитивного производства, и сегодня они активно развиваются благодаря поддержке города и благоприятным для бизнеса инвестиционным условиям.

Разработчик и производитель оборудования — ООО «НПО „3Д-Интеграция“», входящее в группу компаний i3D, — представил две модели: малогабаритную аддитивную установку для решения большинства типовых задач и более мощное устройство с двумя лазерами по 500 ватт с областью построения до 320×320×370 миллиметров.

Оборудование работает с широким спектром материалов, включая сплавы на основе железа, никеля, кобальта, алюминия и титана, применяемые для изготовления важных деталей в приоритетных отраслях промышленности.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работают почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.