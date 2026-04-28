В Екатеринбурге открылось приёмное отделение больницы № 40
В Екатеринбурге открылся новый корпус городской больницы № 40.
Площадь нового здания — 1500 квадратных метров, здесь смогут принять 200 экстренных пациентов в сутки. В помещении оборудованы три операционные, палаты интенсивной терапии и динамического наблюдения, клиническая лаборатория, помещения для томографии, рентгенографии и УЗИ, врачебные кабинеты.
Строительство было начато в июле 2025 года на месте старого недостроя, который пришлось снести.
Аналогичное приёмное отделение до конца года планируется построить в городской клинической больнице № 24.
