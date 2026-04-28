В Екатеринбурге открылось приёмное отделение больницы № 40

В Екатеринбурге открылся новый корпус городской больницы № 40.

Площадь нового здания — 1500 квадратных метров, здесь смогут принять 200 экстренных пациентов в сутки. В помещении оборудованы три операционные, палаты интенсивной терапии и динамического наблюдения, клиническая лаборатория, помещения для томографии, рентгенографии и УЗИ, врачебные кабинеты.

Строительство было начато в июле 2025 года на месте старого недостроя, который пришлось снести.

Аналогичное приёмное отделение до конца года планируется построить в городской клинической больнице № 24.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

