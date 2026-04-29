3D-печать всё активнее входит в нашу жизнь, а на отдельных предприятиях, в основном относящихся к малому или среднему бизнесу, 3D-принтеры и вовсе являются основными средствами производства. Развивается и направление печати металлом, и сегодня пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщила об открытии предприятия по производству таких 3D-принтеров.

© st.overclockers.ru

Речь идёт об оборудовании для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления. На текущем этапе предприятие будет выпускать две модели 3D-принтеров: совсем компактную без уточнения размеров, а также малогабаритную с областью построения 320×320×370мм.

Очевидно, что новое предприятие преимущественно нацелено на малый бизнес, работающий в сфере машиностроения, медицины и других отраслей, связанных с производством деталей и сборкой из них узлов и механизмов.

Отметим, что у 3D-печати радикально иной принцип действия по сравнению с классическими токарными и фрезерными станками. Там, где станки отсекают «всё лишнее» у заготовок, 3D-принтеры слой за слоем наращивают детали из исходного сырья. Считается, что такой способ производства более эффективен с точки зрения затрат энергии и исходных материалов, а, значит, более экономически выгоден.