В Вилюйске Якутии открыли новый лечебный корпус центральной районной больницы
В Вилюйске состоялось открытие второй очереди больничного комплекса центральной районной больницы. Новое современное здание площадью 4 тысячи квадратных метров появилось рядом с первой очередью, открытой три года назад. Внутри разместились МРТ, первично-сосудистое, родильное, терапевтическое, детское отделения, женская консультация и реабилитация. Для детей оборудовали уютные палаты с героями мультфильмов, игровую комнату и библиотеку.
Современный корпус усилит Вилюйскую ЦРБ как межрайонный медицинский центр. Помощь, диагностика и реабилитация станут доступнее не только для жителей Вилюйского улуса, но и для соседних районов.
