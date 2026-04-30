Новый этап программы раннего доступа к архитектуре RISC-V на микроконтроллере НИИЭТ
RISC-V DEVBOARDS — первая в стране программа раннего доступа инженеров и разработчиков к перспективным отечественным микроконтроллерным решениям архитектуры RISC-V. Она реализуется в несколько этапов, на каждом из которых для освоения специалистами доступны изделия российских производителей ЭКБ.
В рамках нового этапа участники получат доступ к новейшему микроконтроллеру К1921ВГ1Т, разработанному Научно-исследовательским институтом электронной техники (НИИЭТ, входит в Группу компаний «Элемент», MOEX: ELMT).
Участником будут предоставлены платы с установленными микросхемами, периферией и ПО для тестирования функционала и разработки собственных решений.
К1921ВГ1Т — двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V, предназначенные для АСУ ТП и индустриальных систем.
Данное изделие является самым мощным в линейке микроконтроллеров НИИЭТ на основе RISC-V. Кроме того, К1921ВГ1Т — первая разработка предприятия, где реализованы два ядра с возможностью работы в режиме lockstep, протокол Ethernet 10/100/1000, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики и исправления сбоев.
Основные характеристики микроконтроллера:
· Номинальное напряжение питания: 2,8 В — 3,3 В
· Температурный диапазон: -40 — 105 °C
· Частота ядра: до 204 МГц
· Двухъядерное 32-разрядное ЦПУ с поддержкой DSP инструкций
· Основная Flash-память (4 Мбайт) и дополнительная Flash-память (512 Кбайт) с кодом коррекции ECC
· Контроллер Ethernet 10/100/1000 с блоком физического уровня PHY
· Контроллер CAN
· Модуль поддержки криптографических вычислений AES-128, AES-256, Кузнечик, Магма
· Интерфейс отладки JTAG
RISC-V — это современный открытый стандарт архитектуры процессора, популярный во всем мире и применяющийся в создании микропроцессоров для всех классов устройств.
Программа раннего доступа RISC-V DEVBOARDS реализуется исключительно на отечественных разработках, ее целью является продвижение российский микроконтроллерных решений на базе RISC-V в различные индустриальные сегменты, образовательные учреждения, студенческую и новаторскую среду.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0