RISC-V DEVBOARDS — первая в стране программа раннего доступа инженеров и разработчиков к перспективным отечественным микроконтроллерным решениям архитектуры RISC-V. Она реализуется в несколько этапов, на каждом из которых для освоения специалистами доступны изделия российских производителей ЭКБ.

В рамках нового этапа участники получат доступ к новейшему микроконтроллеру К1921ВГ1Т, разработанному Научно-исследовательским институтом электронной техники (НИИЭТ, входит в Группу компаний «Элемент», MOEX: ELMT).

Участником будут предоставлены платы с установленными микросхемами, периферией и ПО для тестирования функционала и разработки собственных решений.

К1921ВГ1Т — двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V, предназначенные для АСУ ТП и индустриальных систем.

Данное изделие является самым мощным в линейке микроконтроллеров НИИЭТ на основе RISC-V. Кроме того, К1921ВГ1Т — первая разработка предприятия, где реализованы два ядра с возможностью работы в режиме lockstep, протокол Ethernet 10/100/1000, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики и исправления сбоев.

Основные характеристики микроконтроллера:

· Номинальное напряжение питания: 2,8 В — 3,3 В

· Температурный диапазон: -40 — 105 °C

· Частота ядра: до 204 МГц

· Двухъядерное 32-разрядное ЦПУ с поддержкой DSP инструкций

· Основная Flash-память (4 Мбайт) и дополнительная Flash-память (512 Кбайт) с кодом коррекции ECC

· Контроллер Ethernet 10/100/1000 с блоком физического уровня PHY

· Контроллер CAN

· Модуль поддержки криптографических вычислений AES-128, AES-256, Кузнечик, Магма

· Интерфейс отладки JTAG

RISC-V — это современный открытый стандарт архитектуры процессора, популярный во всем мире и применяющийся в создании микропроцессоров для всех классов устройств.

Программа раннего доступа RISC-V DEVBOARDS реализуется исключительно на отечественных разработках, ее целью является продвижение российский микроконтроллерных решений на базе RISC-V в различные индустриальные сегменты, образовательные учреждения, студенческую и новаторскую среду.