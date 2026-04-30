На предприятии ОСК Северная верфь завершен долгожданный проект по созданию полноценного участка механической обработки, организованного на базе бывшего ремонтно-механического участка. Теперь это отдельное производство, оснащенное как современным оборудованием, так и восстановленными станками из внутренних резервов.

Часть оборудования, находившаяся в наличии, перемещена с других площадок и успешно восстановлена. На участке введены в строй токарные, фрезерные, сверлильные, ленточнопильные, заточные, листозачистной и токарный с ЧПУ станки, а также станок лазерной резки. Новое подразделение получило статус шестого участка механомонтажного цеха.

«Мы постепенно начинаем возрождать машиностроение на заводе. В планах расширять номенклатуру производства, чтобы часть необходимых деталей делать на своих мощностях и не тратить время на ожидание поставок. Планируем обеспечить нагрузку этих цехов в несколько смен, чтобы оборудование не простаивало. Это общая линия ОСК — обеспечивать максимальную вовлеченность производственных мощностей», — отметил врио генерального директора Северной верфи ОСК Василий Волегов.

Введение в строй нового участка существенно расширит производственные возможности предприятия и поспособствует созданию дополнительных рабочих мест. Заводу требуются квалифицированные станочники широкого профиля, токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. В настоящее время на участке уже задействовано около 50 специалистов. Ожидается, что объемы выпускаемой продукции будут стабильно возрастать, достигнув увеличения в полтора-два раза.

Открытие нового участка — ключевой момент в стратегии развития Северной верфи ОСК, направленной на укрепление производственного потенциала и повышение конкурентоспособности на рынке судостроения.