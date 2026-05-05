Волжский завод ООО «МАРШЛЭНД» — ведущий российский производитель шин низкого и сверхнизкого давления — объявил о завершении производства четырёх абсолютно новых моделей линейки MARSHLAND: ШИШИГА, ФЕРМЕР, ВОРОН и БОЛОТНИК. Все четыре модели уже изготовлены и в настоящее время проходят комплексные производственные и полевые испытания в различных климатических и дорожных условиях — от арктической тундры до южных степей.

Ход испытаний

Шины тестируются в реальных эксплуатационных условиях: на болотистых грунтах, в снежных массивах, на рыхлых и каменистых почвах. Испытания охватывают широкий температурный диапазон — от −65 °C до +50 °C — при рабочем давлении 0,05-0,5 атм, что соответствует требованиям эксплуатации в самых суровых регионах России. По результатам успешного прохождения испытаний старт серийных продаж запланирован на 2026 год.

Области применения

Новые модели разрабатывались с учётом реального опыта использования шин MARSHLAND на разнообразной технике. Шины совместимы с широким спектром машин:

Лёгкие вездеходы и болотоходы — ТРЭКОЛ, ХИЩНИК, СЕВЕРТРАК, УАЗ, ГАЗ и другие

Техника МЧС — снегоболотоходы и вездеходы-амфибии, применяемые при поисково-спасательных операциях в труднодоступных районах

Аграрная техника — самоходные опрыскиватели-разбрасыватели ТУМАН (Туман-2М, Туман-3) и РУБИН, а также другая сельскохозяйственная спецтехника

Машины для экстремального бездорожья — квадроциклы, снегоболотоходы и внедорожная спецтехника

Технические особенности шин MARSHLAND

Производство осуществляется полного цикла на заводе в г. Волжский Волгоградской области. Шины изготавливаются из износостойких резиновых смесей с использованием многослойной конструкции корда (нормы слойности 2PR и 4PR), обеспечивающей нагрузку до 1000 кгс. Направленный рисунок протектора эффективно самоочищается от снега, грязи и воды, обеспечивая стабильное сцепление на любом покрытии.После окончания комплексных испытаний и доведения до идеала, новые линейки поступят в продажу.