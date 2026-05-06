Программно-аппаратный комплекс OneCell для патологоанатомических лабораторий, разработанный компанией «Вансел» (входит в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех), успешно работает в крупнейших федеральных научно-клинических центрах и лабораториях России. За три года с его помощью поставлено более 2 млн диагнозов.

Система на базе искусственного интеллекта позволяет проводить гистологические и цитологические исследования, распределять заключения между врачами, организовывать телемедицинские консилиумы. В паре с первым отечественным сканером микропрепаратов OneCell Scan 3.0 платформа обеспечивает полный цикл цифровой обработки, значительно повышая скорость и точность выявления раковых клеток.

Первые девять сканеров поступили в ведущие учреждения, включая Российский научный центр хирургии им. Петровского, Сеченовский университет и Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова.

«Мы последовательно замещаем зарубежные решения и формируем независимую инфраструктуру диагностики, которая отвечает самым высоким мировым стандартам. Это способствует повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан. На сегодняшний день с использованием платформы OneCell за три года поставлено более 2 млн диагнозов. Ежедневно обрабатывается порядка 5 тысяч стекол с биоматериалом. Таким образом, по объему проводимых исследований с помощью цифровых сканеров мы заняли второе место в мире после шведской компании, что подтверждает высокую эффективность разработанных технологий и их востребованность в клинической практике», — подчеркнул руководитель компании «Вансел» Александр Нинбург.

Сканер OneCell Scan 3.0 преобразует аналоговые стёкла в цифровые копии, контролирует качество с помощью ИИ, работает круглосуточно и способен одновременно обрабатывать до 288 образцов. На сканирование одного стекла уходит 2-3 минуты. Серийное производство стартовало в феврале 2025 года.