Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийно производить новую модификацию отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4K. Изделия созданы специалистами ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэл») для эксплуатации в сложных условиях. У них широкий спектр применения — от промышленной автоматизации и систем безопасности до сельского хозяйства.

«Например, дроны для сельского хозяйства должны выполнять мониторинг даже при сильном ветре, несмотря на вибрацию. В пыли, в условиях повышенной влажности, во время дождя или искусственного полива, при резких перепадах температур. Ко всем этим испытаниям наши новые матрицы „приучены“ еще на стадии разработки. Они сохраняют работоспособность и дают четкую картинку даже тогда, когда обычные коммерческие камеры начинают „шуметь“ или вовсе выходят из строя», — сказали в ЦНИИ «Электрон».

При наличии актуальной картины состояния посевной культуры на поле агрономы могут выявлять очаги болезней, вредителей или дефицита питательных веществ на ранних стадиях. Это критически важно для дифференцированного внесения удобрений или средств защиты растений, а в итоге — для повышения урожайности.