На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции разрешили начать пусконаладочные работы
Турецкий регулятор — Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) — выдал разрешение на начало пусконаладочных работ на втором энергоблоке АЭС «Аккую». Заявку подала компания «Аккую Нуклеар», представив комплект документов на 22 тысячи страниц с описанием всех этапов ввода блока в эксплуатацию, технологических операций и подготовки персонала.
«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию подтверждает соблюдение требований регулятора в части подготовки обосновывающей документации и позволяет начать подготовку к пусконаладочным операциям на втором энергоблоке. Параллельно со строительными работами специалисты приступят к последовательной проверке и наладке оборудования», — отметил генеральный директор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.
