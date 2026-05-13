На днях на предприятии был торжественно заложен киль головного судна серии и дан старт резке металла для второго судна проекта.

Церемония закладки киля и резки металла прошла на производственной площадке ООО «Московская верфь» в присутствии представителей судостроительного завода, заказчика — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», а также представителей Регистра. Постройка судов проекта ведется под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, на «Московской верфи» в 2026 году спустят на воду восемь электросудов.

«Московская верфь» является самым современным в России предприятием полного цикла по строительству и обслуживанию экологичных судов на электрической тяге.

«Московская верфь» была торжественно открыта 26 ноября 2025 года. Планируется, что в год там будут производить до 20 судов.