d-tatarinov Судостроение и судоходство

«Московская верфь» начала строительство серии судов проекта ЕМ901L

На днях на предприятии был торжественно заложен киль головного судна серии и дан старт резке металла для второго судна проекта.

Церемония закладки киля и резки металла прошла на производственной площадке ООО «Московская верфь» в присутствии представителей судостроительного завода, заказчика — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», а также представителей Регистра. Постройка судов проекта ведется под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, на «Московской верфи» в 2026 году спустят на воду восемь электросудов.

«Московская верфь» является самым современным в России предприятием полного цикла по строительству и обслуживанию экологичных судов на электрической тяге.

«Московская верфь» была торжественно открыта 26 ноября 2025 года. Планируется, что в год там будут производить до 20 судов.

  • Нет аватара Сергей4013.05.26 16:07:53

    Если посмотреть фото будущих судов, опять просматривается дизайн с заваленными лобовыми стеклами из 60-ых годов по лекалам легковых автомобилей. Опять пассажиры в носу будут прожариваться на солнце как теплоходах Москва, даже сильнее, остекление предусмотрено и на крыше по бокам.

    #1316038