Сегодня, 13 мая, на верфи Эмпериум спустили на воду электросудно «Пушкин», которое строится для работы на речных маршрутах Москвы.

Судно «Пушкин» продолжает линейку городских электросудов нового поколения, созданных на базе легендарных теплоходов типа «Москва».

Двухпалубное электросудно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров. На борту предусмотрены три салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях.

Автономность в электрическом режиме достигает до 8 часов, а гибридная схема позволяет увеличить её до 20 часов. Ледовый класс «лёд 20» обеспечивает возможность круглогодичной эксплуатации, сообщает «Эмпериум».

Напомним, в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» 21 мая 2025 года состоялся спуск на воду первого электросудна проекта «Москва 2.0». Строительство этих судов ведется для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в рамках реализации государственной программы обновления гражданского флота в РФ при участии компании АО «Машпромлизинг».

Головное судно проекта носит название «Стрельна» — в честь территории на южном берегу Финского залива, места расположения знаменитого Константиновского дворца.

Закладка первого судна серии состоялась 27 апреля 2024 года. К 2030 году планируется построить 25 судов данной модели.