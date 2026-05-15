Обладающая высокой огневой мощью зенитная установка для защиты от вражеских беспилотников находится в распоряжении одной из мобильных огневых групп Российских вооруженных сил.

Ее фотографию опубликовал «Осведомитель». На платформе бронированного многоцелевого автомобиля КАМАЗ 4×4 размещена целая батарея скорострельных многоствольных пулеметов ГШГ-7,62 — всего четыре штуки.

Для точного обнаружения и поражения целей применяется оптико-электронная станция, способная работать как днем, так и ночью. При этом она функционирует в пассивном режиме, и до момента открытия огня саму установку невозможно обнаружить.

Пулемет ГШГ-7,62 имеет четыре ствола, его скорострельность — от 3500 до 6000 выстрелов в минуту. Дальность поражения — один километр.

Транспортное средство обладает высокой подвижностью и проходимостью. Снаряженная масса составляет более 13 тонн. Мощность двигателя — 350 л. с. Максимальная скорость — 100 км/ч.