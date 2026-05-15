MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 101
artal Армия и Флот

КАМАЗ с батареей четырехствольных пулеметов будет бороться с вражескими БПЛА

Обладающая высокой огневой мощью зенитная установка для защиты от вражеских беспилотников находится в распоряжении одной из мобильных огневых групп Российских вооруженных сил.

Ее фотографию опубликовал «Осведомитель». На платформе бронированного многоцелевого автомобиля КАМАЗ 4×4 размещена целая батарея скорострельных многоствольных пулеметов ГШГ-7,62 — всего четыре штуки.

Для точного обнаружения и поражения целей применяется оптико-электронная станция, способная работать как днем, так и ночью. При этом она функционирует в пассивном режиме, и до момента открытия огня саму установку невозможно обнаружить.

Пулемет ГШГ-7,62 имеет четыре ствола, его скорострельность — от 3500 до 6000 выстрелов в минуту. Дальность поражения — один километр.

Транспортное средство обладает высокой подвижностью и проходимостью. Снаряженная масса составляет более 13 тонн. Мощность двигателя — 350 л. с. Максимальная скорость — 100 км/ч.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath15.05.26 09:03:16
    Пулемет ГШГ-7,62 имеет четыре ствола, его скорострельность — от 3500 до 6000 выстрелов в минуту. Дальность поражения — один километр.

    Вот это я понимаю дробилка — четыре штуки.
    До недавнего времени использование этого пулемёта, изначально созданного для установки на вертолёты, сошло на нет из-за малой огневой мощи при атаке наземных целей.
    Но сейчас эта машинка себя покажет, можно сказать, настоящий ренессанс. Белорусы вроде его (пулемёт) модифицировали, переведя автоматику на полный электропривод, что является несомненным плюсом. Советский вариант работает частично от пороховых газов, непонятно, зачем это сделано, ведь пулемёт всё равно можно применять только с техники.
    Так или иначе, ГШГ можно ставить и на самолеты, например, учебные. Для тех же целей, то есть перехвата беспилотников.

    Отредактировано: Badassgoliath~09:04 15.05.26
    #1316117