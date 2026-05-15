В рамках программы модернизации станочного парка АО «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») на механообрабатывающем производстве ввели в эксплуатацию координатно-измерительную машину (КИМ). Оборудование предназначено для высокоточного контроля геометрических параметров деталей сложной формы, которые трудно или невозможно измерить вручную.

КИМ позволяет проводить замеры сложнопрофильных деталей в трёхмерной системе координат с высокой точностью. Сменные насадки адаптируют оборудование под разные типы деталей, а специальное программное обеспечение обрабатывает данные и выдаёт результат. При потоковом производстве машина незаменима: она быстро и качественно обмеряет большие партии изделий по заданным параметрам. Одна КИМ заменяет десятки специализированных приборов, отметили в Калашникове.

Универсальность системы — одно из ключевых преимуществ. КИМ также помогает проверять точность обработки на новых станках, выявляя любые отклонения. Ещё одна важная функция — поддержка обратного инжиниринга: оцифровка физических образцов и создание на их основе трёхмерных моделей. Это востребовано при модернизации оборудования или восстановлении утраченной конструкторской документации.

Для машины подготовили специальное помещение с контролируемым микроклиматом: температура поддерживается в диапазоне 18-21°C, влажность — 40-70%. Внедрение КИМ повышает точность контроля, качество продукции и эффективность производственных процессов.