Baikal Yachts запускает производство серии Baikal X EC — новых экспедиционных кроссоверов для Байкала и Сибири

Baikal Yachts Group объявляет о старте серийного производства линейки экспедиционных яхт-кроссоверов Baikal X EC. Модели X14, X16, X18 и X20 специально адаптированы под условия озера Байкал и предназначены для тех, кто ценит сочетание надёжности, автономности и современного комфорта.

В условиях Байкала, где шторма могут разыграться внезапно, а навигация требует особой подготовки, важны каждая деталь конструкции и энергетической системы. Яхты серии X EC обладают высоким классом мореходности (класс B для младших моделей Х14 и Х16, класс A для X18 и X20), солидным запасом топлива и воды, а также продуманной остойчивостью. Они уверенно чувствуют себя в байкальских волнах и готовы к многодневным автономным плаваниям.

Ключевой акцент сделан на гибридных технологиях. Покупатель может выбрать:

Классическую дизельную установку;

Плагин-гибрид (дизели + две российские электрические ВРК мощностью 20-70 кВт);

Полностью электрический вариант на ВРК.

Солнечные панели, генераторы постоянного тока и аккумуляторы LiFePO4 с рабочим диапазоном −30…+50 °C и 6000 циклом зарядки рассчитанным на 10 лет обеспечивают стабильное энергоснабжение. Такая система особенно актуальна для Байкала, где возможности береговой зарядки ограничены.

Преимущества, выделяющие Baikal X EC на рынке:

Транспортабельность по дорогам общего пользования (надстройка и фальшборт снимаются). Выбор материалов корпуса (сталь/алюминий). Два поста управления, доступность для маломобильных людей, просторный флайбридж и закрытый кокпит. Гидравлическая платформа для тендера или техники. Проверенная логистика: строительство в Костроме, быстрая доставка в Иркутск.

Первый корпус яхты 16 метров серии Х уже успешно отправлен заказчику в Братск на Ангару. Это подтверждает готовность судов к эксплуатации в сибирских реках и на Байкале.

Серия Baikal X EC открывает новые возможности для частного владения, организации чартера, создания плавучих баз и экспедиционных проектов в регионе. Легкие, прочные, технологичные — эти яхты созданы, чтобы расширять горизонты и делать Байкал ближе для тех, кто готов к нему. За дополнительной информацией и просмотром моделей обращайтесь в Baikal Yachts Group.

