Первый корпус серии Baikal X Expedition Crossover отправлен в Братск
Baikal Yachts запускает производство серии Baikal X EC — новых экспедиционных кроссоверов для Байкала и Сибири
Baikal Yachts Group объявляет о старте серийного производства линейки экспедиционных яхт-кроссоверов Baikal X EC. Модели X14, X16, X18 и X20 специально адаптированы под условия озера Байкал и предназначены для тех, кто ценит сочетание надёжности, автономности и современного комфорта.
В условиях Байкала, где шторма могут разыграться внезапно, а навигация требует особой подготовки, важны каждая деталь конструкции и энергетической системы. Яхты серии X EC обладают высоким классом мореходности (класс B для младших моделей Х14 и Х16, класс A для X18 и X20), солидным запасом топлива и воды, а также продуманной остойчивостью. Они уверенно чувствуют себя в байкальских волнах и готовы к многодневным автономным плаваниям.
Ключевой акцент сделан на гибридных технологиях. Покупатель может выбрать:
- Классическую дизельную установку;
- Плагин-гибрид (дизели + две российские электрические ВРК мощностью 20-70 кВт);
- Полностью электрический вариант на ВРК.
Солнечные панели, генераторы постоянного тока и аккумуляторы LiFePO4 с рабочим диапазоном −30…+50 °C и 6000 циклом зарядки рассчитанным на 10 лет обеспечивают стабильное энергоснабжение. Такая система особенно актуальна для Байкала, где возможности береговой зарядки ограничены.
Преимущества, выделяющие Baikal X EC на рынке:
- Транспортабельность по дорогам общего пользования (надстройка и фальшборт снимаются).
- Выбор материалов корпуса (сталь/алюминий).
- Два поста управления, доступность для маломобильных людей, просторный флайбридж и закрытый кокпит.
- Гидравлическая платформа для тендера или техники.
- Проверенная логистика: строительство в Костроме, быстрая доставка в Иркутск.
Первый корпус яхты 16 метров серии Х уже успешно отправлен заказчику в Братск на Ангару. Это подтверждает готовность судов к эксплуатации в сибирских реках и на Байкале.
Серия Baikal X EC открывает новые возможности для частного владения, организации чартера, создания плавучих баз и экспедиционных проектов в регионе. Легкие, прочные, технологичные — эти яхты созданы, чтобы расширять горизонты и делать Байкал ближе для тех, кто готов к нему. За дополнительной информацией и просмотром моделей обращайтесь в Baikal Yachts Group.
Контакты и сайт: baikalyachts.com
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0