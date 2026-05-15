В столице открыли новую конечную станцию для электробусов «Верхние Лихоборы». На территории площадью более 4,3 тысячи квадратных метров установили три ультрабыстрые зарядные станции.

Площадь здания новой конечной станции для электробусов у МЦК и МЦД «Лихоборы» составляет более 330 квадратных метров. Созданы здесь все условия для комфорта водителей. Благодаря установке российских зарядных станций в ближайшее время в округе появится еще больше экологичных маршрутов.

Конечные станции повышают эффективность городского транспорта — техника начинает маршрут сразу в нужном районе, время ожидания транспорта уменьшается, автобусам и электробусам не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута.

Кроме того, на огороженной разворотной площадке у столичных водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не надо делать это на проезжей части.

