На верфи «Эмпериум» спустили на воду электросудно «Орешек» проекта «Москва 2.0»
Сегодня, 15 мая, на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области спустили на воду «Пушкин» — четвертое электросудно из серии судов проекта «Москва 2.0». «Орешек» продолжает линейку городских электросудов нового поколения, созданных на базе теплоходов типа «Москва».
Судно построено по контракту с АО «ГТЛК» для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» и будет работать на водных маршрутах Москвы.
Двухпалубное электросудно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров. На борту предусмотрены три салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях. Автономность в электрическом режиме достигает до 8 часов, а гибридная схема позволяет увеличить её до 20 часов.
Напомним, что 29 апреля на верфи прошла церемония спуска на воду первого серийного судна «Ломоносов» проекта «Москва 2.0». О том, как проходило событие, «Медиапалуба» рассказывала в репортаже.
Электросуда проекта «Москва 2.0» интегрированы с современной причальной инфраструктурой и оснащаются системой электропитания разработки Sitronics Group, обеспечивающей безопасную зарядку и бесшовную стыковку с берегом в соответствии с международными требованиями.
«Москва 2.0» — новая модель электросудов, разработанная собственным конструкторским бюро частного судостроительного предприятия «Эмпериум». Строительство первого судна проекта было начато в 2024 году. Фактически это современная модернизированная электроверсия теплохода «Москва» Р-51, который в советское время стал успешным проектом и был представлен во многих городах страны.
Закладка первого судна состоялась на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области 27 апреля 2024 года для компании «ВодоходЪ». Ранее сообщалось, что к 2030 году верфь планирует построить по заказу судоходной компании 25 судов проекта.
Судно проекта имеет эргономичный дизайн и комфортабельные условия для пассажиров, включая просторные салоны, бар, ресторан, открытые палубы и другие развлечения. Главное отличие от теплохода — пара электродвигателей мощностью по 200 кВт и комплект батарей емкостью 560 кВт*ч. Судно сможем вместить от 130 до 200 пассажиров и 10 членов экипажа, а крейсерская скорость составит 6 узлов или 11 км/час.
Технические характеристики электросудна проекта «Москва 2.0:»
Класс судна РКО Р1,2 А СИЭ (АБ)
Длина, м 33,3
Ширина, м 8
Осадка, м 1,2
Водоизмещение, т 140
Главные двигатели, кВт 2×200
Ёмкость батарей, кВт*ч 560
Крейсерская скорость, уз 6
Экипаж, чел 10
Пассажиры, чел 130-200
