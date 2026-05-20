В Тюменской области начали строить производство глазированных сырков
Строительство производства глазированных сырков начали на молочном комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области, планируется выпускать около 10,5 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составят около 3,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании «Логика молока».
Компания приступила к реализации масштабной инвестиционной программы, которая позволит расширить производственные мощности, внедрить роботизированные технологии и выйти в новые категории продукции, обеспечив рост спроса как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Молочный комбинат «Ялуторовский», основанный в 1936 году, является одним из крупнейших заводов Сибири и России. Предприятие способно перерабатывать порядка 1 тыс. тонн сырого молока в сутки. Готовая продукция поставляется на территорию Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Восточную Сибирь, другие регионы РФ, а также в страны Центральной Азии, Китай и ОАЭ
