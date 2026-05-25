Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал радиолокационную станцию «Снайпер». Как рассказал замгендиректора компании Андрей Калугин в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», устройство предназначено для высокоточного наведения ударных беспилотников-перехватчиков на цели. Станция способна действовать в полностью автоматическом режиме — без участия оператора. Она сама запускает дрон-перехватчик. Об этом пишет ТАСС. РЛС «Снайпер» вместе с перехватчиками входит в состав системы «Таран».

Ранее «Завант» также разработал и запустил в серию комплекс радиоэлектронной борьбы «Ливень», рассказали в компании. Он предназначен для защиты военной и гражданской техники от атак беспилотников. «Ливень» выборочно подавляет сигналы управления дронами, работающие в диапазонах 400-6000 МГц. Помеха создаётся только тогда, когда беспилотник подлетает к охраняемому объекту, и автоматически отключается, когда дрон уходит. Это снижает энергопотребление и исключает постоянное воздействие на эфир. Комплекс монтируется на автомобили, жёстко закрепляется на местности или переносится в рюкзаке. Вес аппаратуры — около 12 кг. «Ливень» уже прошёл государственные испытания, и в 2026 году началось его серийное производство. Новые поставки оборудования запланированы до конца года.