Специалисты Нацпроектстроя развернули работы уже на 10 опорах правобережной части моста через Волгу в Ярославле. Она включает в себя эстакаду и развязку на Тормозном шоссе. Всего здесь предстоит построить 14 опор, для них будет устроено 294 буронабивных сваи длиной до 21 м.

Уже готово 206 свай общим объемом 1500 кубометров бетона, еще 820 кубометров уложено в основные конструктивы опор. Работы на объекте ведет филиал «ДиМ» Мостоотряд-6, в них задействовано 120 человек и 11 единиц спецтехники.

«Такой ритм позволяет нам двигаться по графику и поэтапно приближаться к самой сложной части проекта — возведению опор в русле Волги», — отметил заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Общая протяженность объекта составит свыше трех километров, включая мост через Волгу длиной более 800 метров, транспортные развязки и эстакады на обоих берегах. Генподрядчиком строительства правобережной части выступает Трансстроймеханизация НПС.