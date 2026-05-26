Крупный оптово-распределительный центр заработал в Симферопольском районе
В селе Чистеньком Симферопольского района состоялась церемония открытия оптово-распределительного центра.
Площадь нового логистического комплекса класса «А» составляет 58,9 тыс. кв. метров. Он оснащен современной техникой, большая часть которой — отечественного производства. В работе будут использоваться роботизированные системы и элементы искусственного интеллекта.
ОРЦ включает в себя склады различных типов, в том числе сухие, предназначенные для пищевых товаров, электро- и бытовой техники, холодильную и морозильную зоны — для мяса, рыбы, фруктов, овощей, молока, а также помещения административно-бытового блока и контроля качества, лабораторию, другие. Предусмотрена развитая транспортная инфраструктура. На старте здесь будет трудиться порядка 900 человек. При этом имеется возможность расширения штата до 2 тыс. человек. Инвестору была предоставлена государственная мера поддержки в виде субсидии в размере 1,2 млрд рублей, которая была направлена на компенсацию за выполненные строительно-монтажные работы. В конечном итоге это поспособствовало скорейшему выполнению проекта.
