MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 200
Roman Wyrzykowski Статистика

Объём перевозок по СМП за 5 месяцев 2026 года вырос на 13%

© sudostroenie.info

За первые 5 месяцев 2026 года по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 14,4 млн тонн, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. B 2025 году перевезено 37 млн тонн грузов. При этом в минувшем году был установлен рекорд транзитных перевозок — 3,2 млн тонн.При этом за 10 лет грузопоток по СМП вырос почти в 10 раз.В соответствии с планом развития СМП уже построены 2 атомных ледокола, ещё 2 были построены до принятия плана, 6 судов аварийно-спасательного флота, модернизированы 2 судна гидрографического флота, запущены 4 спутника.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: sudostroenie.info

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв19.06.26 09:06:52

    Ну как не старайся, санкции, перевозки по смп провалены.

    #1317967
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.06.26 15:07:50

      Провалено у Вас в голове — перевозы по СМП растут и будут расти.

      #1318009
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.06.26 15:21:43

      Первая очередь терминала «Порт Бухта Север» готовится к вводу в эксплуатацию
      В рамках реализации проекта «Восток Ойл» планируется ввод в эксплуатацию первой очереди нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Об этом заявил 19 июня 2026 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров нефтяной компании, которое прошло в Большом Камне на площадке Судостроительного комплекса «Звезда», отмечается в сообщении компании.

      https://sudostr...osti/47808.html

      #1318013