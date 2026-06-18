Объём перевозок по СМП за 5 месяцев 2026 года вырос на 13%
За первые 5 месяцев 2026 года по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 14,4 млн тонн, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. B 2025 году перевезено 37 млн тонн грузов. При этом в минувшем году был установлен рекорд транзитных перевозок — 3,2 млн тонн.При этом за 10 лет грузопоток по СМП вырос почти в 10 раз.В соответствии с планом развития СМП уже построены 2 атомных ледокола, ещё 2 были построены до принятия плана, 6 судов аварийно-спасательного флота, модернизированы 2 судна гидрографического флота, запущены 4 спутника.
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