Научно-производственное предприятие «Эталон» (входит в «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех) импортозаместило универсальный прецизионный измеритель В7-99. Прибор для метрологии полностью перешел на российские компоненты и призван заменить ушедшие с рынка западные аналоги. Устройство предназначено для высокоточного контроля сигналов датчиков температуры в поверочных лабораториях предприятий критически важных отраслей — от нефтегаза и химии до энергетики и ЖКХ.

Измеритель выполнен в виде настольного переносного прибора с ЖК-индикатором, клавиатурой и разъемами для подключения кабелей. Это узкоспециализированное устройство, предназначенное для метрологического обеспечения датчиков температуры.

Его главная особенность — измерение сверхмалых напряжений в диапазоне ±300 мВ. Именно такой сигнал выдают термопары (от −250 до +2500°С) и термометры сопротивления. В отличие от обычных приборов, которые фиксируют помехи и дают погрешность, В7-99 благодаря термостатированному преобразователю обеспечивает чистый сигнал. Это позволяет калибровать датчики с высокой точностью.

Прибор оснащен двумя независимыми каналами измерения, что дает возможность одновременно подключать два разных датчика и сравнивать их показания без перекоммутации. В7-99 работает с полным набором сигналов: термопары до +2500°С, термометры сопротивления до +750°С, а также напряжение, ток и сопротивление.

Автоматическая компенсация температуры в местах подсоединения датчиков позволяет работать без дополнительных устройств, что снижает затраты. Управление осуществляется через интерфейс RS-232, поэтому прибор легко встроить в любую автоматизированную поверочную лабораторию. Устройство также может работать под управлением персонального компьютера.

«Возобновление выпуска В7-99 закрывает потребность отечественных заводов в точном средстве измерений, которое к тому же в разы дешевле зарубежных аналогов. Прибор давно зарегистрирован в Федеральном информационном фонде Росстандарта, под него уже написаны методики поверки и построены технологические цепочки. Это значит, что предприятиям, которые используют или будут использовать В7-99, не нужно переучивать персонал, так как он уже заточен под российские производственные стандарты. А главное, свободный доступ к точному и быстрому отечественному прибору напрямую влияет на промышленную безопасность», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.