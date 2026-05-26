ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева завершило строительство СПК «Политрук Клочков» проекта «Валдай 45Р»
Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева завершило строительство четвертого СПК проекта «Валдай 45Р» для Саратовской области. Новое судно названо «Политрук Клочков».
Как сообщает пресс-служба Российского классификационного общества, это 22-е судно данного проекта. Строительство велось под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала.
Напомним, в конце декабря 2025 года третий «Валдай» «Генерал Панфилов» был доставлен из Нижнего Новгорода в Балаково. Сейчас на заводе для Саратовской области также достраивается пятое судно серии — «Летчик Талалихин».
Пассажирские речные перевозки в Саратовской области были возрождены в 2025 году спустя 30 лет. Для региона приобретено пять судов на подводных крыльях. Два из них — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» — в период навигации 2025 года перевезли порядка 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково.
«Валдай 45Р» проекта 23180 — скоростное мелкосидящее судно на подводных крыльях, предназначенное для речных маршрутов на линиях протяженностью до 400 км. Проект ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева разрабатывало в 2012-2014 годах в рамках реализации программы Минпромторга России по развитию судостроения. Проект позиционировался как замена советским СПК «Полесье». Сегодня «Валдай 45Р» — это один из главных проектов скоростных речных судов пассажировместимостью до 50 человек на речных маршрутах в регионах страны. Головное судно проекта спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство СПК начато в 2019 году.
Как заявляет верфь-строитель, цикл постройки одного такого судна составляет 5-7 месяцев. Кроме того, за счет технологии сборки и уменьшения срока производства судна на стапеле предприятие может выпускать до 6 судов проекта «Валдай 45Р» в год.
Корпус судна алюминиевый, рубка — пластиковая. Некоторые элементы отделки, включая оконницу, тоже пластиковые. Все элементы отделки СПК «Валдай 45Р» производятся на композитном участке здесь на производственной площадке.
Ранее, «Медиапалуба» готовила большой материал о производстве судов на подводных крыльях типа «Валдай».
Основные характеристики СПК проекта «Валдай 45Р»:
Длина 21,3 м
Ширина 5,2 м
Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях 6,3 м
Водоизмещение 21,4 т
Осадка 1,1 м
Пассажировместимость 45 ч
ел.
Скорость 36 узл.
Экипаж 2 чел
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0