Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева завершило строительство четвертого СПК проекта «Валдай 45Р» для Саратовской области. Новое судно названо «Политрук Клочков».

Как сообщает пресс-служба Российского классификационного общества, это 22-е судно данного проекта. Строительство велось под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала.

Напомним, в конце декабря 2025 года третий «Валдай» «Генерал Панфилов» был доставлен из Нижнего Новгорода в Балаково. Сейчас на заводе для Саратовской области также достраивается пятое судно серии — «Летчик Талалихин».

Пассажирские речные перевозки в Саратовской области были возрождены в 2025 году спустя 30 лет. Для региона приобретено пять судов на подводных крыльях. Два из них — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» — в период навигации 2025 года перевезли порядка 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково.

«Валдай 45Р» проекта 23180 — скоростное мелкосидящее судно на подводных крыльях, предназначенное для речных маршрутов на линиях протяженностью до 400 км. Проект ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева разрабатывало в 2012-2014 годах в рамках реализации программы Минпромторга России по развитию судостроения. Проект позиционировался как замена советским СПК «Полесье». Сегодня «Валдай 45Р» — это один из главных проектов скоростных речных судов пассажировместимостью до 50 человек на речных маршрутах в регионах страны. Головное судно проекта спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство СПК начато в 2019 году.

Как заявляет верфь-строитель, цикл постройки одного такого судна составляет 5-7 месяцев. Кроме того, за счет технологии сборки и уменьшения срока производства судна на стапеле предприятие может выпускать до 6 судов проекта «Валдай 45Р» в год.

Корпус судна алюминиевый, рубка — пластиковая. Некоторые элементы отделки, включая оконницу, тоже пластиковые. Все элементы отделки СПК «Валдай 45Р» производятся на композитном участке здесь на производственной площадке.

Основные характеристики СПК проекта «Валдай 45Р»:

Длина 21,3 м

Ширина 5,2 м

Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях 6,3 м

Водоизмещение 21,4 т

Осадка 1,1 м

Пассажировместимость 45 ч

ел.

Скорость 36 узл.

Экипаж 2 чел