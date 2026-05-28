«Эмпериум» передал ГТЛК второе серийное электросудно «Петергоф» проекта «Москва 2.0»
Государственная транспортная лизинговая компания подписала акты технической приемки и приема-передачи пассажирского электросудна «Петергоф» проекта «Москва 2.0», построенного на верфи «Эмпериум».
Это — второе судно в серии из шести (после «Ломоносова»), создание которой профинансировала ГТЛК в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.
Все суда предназначены для передачи в лизинг компании «Водоходъ. Пассажирский Порт».
«Петергоф» — двухпалубное элетросудно с гибридной силовой установкой, способное с комфортом вместить до 140 пассажиров, с возможностью круглогодичной эксплуатации.
