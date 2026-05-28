Пермская судоверфь изготовила и спустила на воду ещё один универсальный причал. К нему смогут швартоваться как прогулочные, так и круизные суда.

После кренования плавучее сооружение будет доставлено к месту установки — в Сарапул.

Длина сооружения — 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м, пассажировместимость — до 75 человек, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, Пермская судоверфь возобновила работу в 2021 году. В 2025-м на ней построили пять причальных комплексов Ecostation, которые позволяют осуществлять комфортную пересадку на речных судах. Всего судоверфь может выпускать до 13 таких станций в год.

Новые причалы и переходные понтоны завод производит для различных городов и регионов страны. В 2025 году Пермская судоверфь выпустила 12 плавучих сооружений, среди которых четыре новых причала, три переходных понтона, а также пять плавучих остановочных станций для Москвы.