Новая детская поликлиника открылась в Октябрьском районе Самары
Детская поликлиника нового формата открылась на улице Панова в Самаре.
Раньше педиатрам Октябрьского района приходилось принимать ребят в трех тесных помещениях на первых этажах обычных жилых домов. Условия там оставляли желать лучшего, врачам не хватало качественного оборудования, а на месте было невозможно получить консультацию узкопрофильного специалиста. Площадь нового построенного здания оказалась почти в три раза больше прежних точек, что позволило увеличить пропускную способность до 500 посещений за одну смену.
Медицинский центр собрал под своей крышей 28 педиатрических участков, дошкольно-школьное отделение, процедурные кабинеты и современную диагностику. Для защиты от распространения инфекций строители оборудовали два фильтр-бокса с отдельными входами.
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