В Чехове открылась детская поликлиника на 500 посещений в день
Новое медучреждение заработало в Московской области. Раньше маленькие пациенты получали помощь в нескольких разрозненных подразделениях. Теперь всё в одном здании: педиатрия, стоматология, кабинет неотложной помощи, функциональная диагностика, УЗИ, ЭКГ и рентген.
Поликлинику оснастили современным оборудованием: рентген-аппаратом, УЗИ экспертного класса и ЛОР-комбайном. Для посетителей сделали комфортные зоны ожидания, детские игровые уголки. На улице — детская площадка и велопарковка, рассказали в Минздраве России.
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