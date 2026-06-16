Более 24 тысяч детей получили новую поликлинику в Самаре

В Самаре открылась новая детская поликлиника в Октябрьском районе. Современное здание построили и оснастили оборудованием в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее дети Октябрьского района получали медицинскую помощь в трёх приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Условия много лет требовали улучшений. Теперь более 24 тысяч юных пациентов будут принимать в современном здании, общая площадь которого в 2,5 раза больше прежней.

Здесь созданы комфортные условия наших пациентов и их родителей. Всего в поликлинике трудятся порядка 100 сотрудников, включая 64 врачей", рассказали в Минздраве России.

Поликлиника входит в структуру Самарской областной детской больницы имени Н.Н. Ивановой. В ней размещены участковая служба (28 участков), дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет. В новом здании оборудованы два фильтр-бокса с отдельными входами — это позволяет разделить потоки маленьких пациентов и предотвратить распространение инфекций. Также организовано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами.