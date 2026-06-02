Нефтеэкспорт России через порты стабилен
За январь-апрель 2026 года грузооборот российских морских портов по перевалке нефти, нефтепродуктов, химии и СПГ соответствует уровню аналогичного периода 2025 года. Об этом говорится в материалах «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-МЕДИА»), с которым ознакомится ИнфоТЭК.
При этом распределение грузооборотов нефтеналивных грузов по акваториям российских морских портов за январь-апрель 2026 года выглядит следующим образом: — Балтийский бассейн — 32%— Азово-Черноморский бассейн — 29%— Дальневосточный бассейн — 20%— Арктический бассейн — 18% — Каспийский бассейн — 0,7%.Основной рост объемов перевалки нефти, нефтепродуктов, химии и СПГ за четыре месяца 2026 года коснулся портов: — Варандей +65% — Тамань +46% — Санкт-Петербург +33% — Мурманск +31%— Приморск +9%— Восточный +6%Рост перевалки в порту Варандей, «связан с востребованностью ресурсов на мировом рынке, возможность использования СМП без ледовой проводки», говорится в материалах «НААНС-МЕДИА».
«Наиболее высокий уровень перевалки нефтеналивных грузов поддерживается в порту Новороссийск и составил за первые 4 месяца 2026 года 35 млн тонн, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось снижение объемов перевалки к уровню прошлого года за счет временного сокращения поставок через систему КТК-Р в связи с проведением ремонтных работ», — отмечают эксперты «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0