«Лесозавод 25» заменяет зарубежные комплектующие разной степени сложности отечественными аналогами. Северные лесопромышленники не только внедряют собственные разработки, но и сотрудничают с другими машиностроительными заводами — например, с Ростовским заводом деревообрабатывающих станков.

На счету лесопильного завода уже несколько важных узлов техники, полностью спроектированных и изготовленных в РФ. Испытали в реальных производственных условиях российский ротор для финского окорочного станка VK-5000. Опытным путём определили, что отечественный компонент по надёжности и производительности не уступает оригинальным зарубежным.

Также изготовлен ротор для разворотного устройства немецкой лесопильной линии Linck, предназначенный для точного позиционирования и переворота двухкантного бруса перед подачей на фрезерно-профилирующий станок.

«Успешный ввод в эксплуатацию сразу нескольких ответственных узлов — это важный шаг в реализации нашей стратегии по обеспечению бесперебойной работы предприятия в новых экономических условиях. Мы убедились, что российское машиностроение способно создавать высокотехнологичные узлы, не уступающие западным аналогам по надежности и производительности. Это подтверждает потенциал отечественных производителей в обеспечении технологического суверенитета лесной отрасли», — прокомментировали в пресс-службе «Лесозавод 25».

По словам главного инженера предприятия, «Лесозавод 25» организовал своё собственное производство запчастей в момент, когда у российского лесного бизнеса начались проблемы с доступом к запчастям для импортных линий.

На сегодняшний день все роторы работают в штатном режиме, а предприятие полностью решило проблему с поставками запчастей для окорочного станка. Изготовление необходимых деталей и частей оборудования в России существенно облегчило и ускорило работу не только лесозавода-изготовителя, но и других компаний региона.