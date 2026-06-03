Весной 2026 года ООО «Прист» (в составе группы Полипластик) завершило инвестпроект на 40 млн рублей. В результате закуплено необходимое оборудование и сырьё для импортозамещающего производства комплектующих, использующихся в системах капельного орошения.

На заводе смонтированы два термопластавтомата и налажена поставка полностью российского сырья для производства эмиттеров — комплектующих для систем капельного орошения, которые ранее закупали за рубежом.

Эмиттеры обеспечивают равномерный полив сельхозкультур, регулируя объем и скорость подачи воды к каждому растению. На новой линии смогут производить до 1 млрд эмиттеров в год. В ближайших планах завода — до конца 2026 года изготовить практически весь заявленный объем изделий.

«Открыв производство эмиттеров, мы дополнили продуктовую линейку и теперь выпускаем все основные компоненты для систем капельного орошения. Локализация импортозамещающего производства в Волгоградской области позволяет нам обеспечить проекты отечественных сельхозпроизводителей качественными полимерными решениями. Стоит отметить, что в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов, есть необходимое ресурсное обеспечение, хороший кадровый потенциал — все это способствовало успешному завершению проекта», — пояснил директор ООО «ПРИСТ» Дмитрий Усцов.

На заводе выпускают все комплектующие для систем орошения: капельную ленту и трубки различного диаметра. Предприятие стало вторым в России по объёмам производства в сегменте. Продукция завода востребована не только в Волгоградской области, но и в других южных регионах — Астраханской, Оренбургской областях, Краснодарском крае, регионах СКФО.

«В Волгоградской области регулярно актуализируется информация о компетенциях предприятий в сфере импортозамещения, о потребностях в господдержке для реализации проектов. Промышленность региона динамично перестраивается на работу в новых реалиях: компании находят возможность расширить линейку продукции, привлечь новых заказчиков, обеспечить внутренний рынок качественными отечественными товарами, — отметил председатель Облпромторга и ТЭК Владимир Шкарупелов. — С 2015 года, когда стартовала программа импортозамещения, регион увеличил количество ее участников с 22-х до 69 предприятий. Сегодня в Волгоградской области выпускают 99 видов импортозамещающей продукции. По итогам 1 квартала 2026 года ее объем превысил 19,8 миллиарда рублей».

Стоит отметить, что с 2015 года предприятия Волгоградской области произвели импортозамещающую продукцию на сумму порядка 968,4 млрд рублей. Больше всего в регионе такой продукции выпустили предприятия химического, металлургического и машиностроительного комплексов.