3 июня концерн «Калашников» открыл завод по производству автоматизированных систем хранения (АСХ), автоматизированных транспортных систем (АТС) и промышленных роботов ООО «Семаргл» (концерн «Калашников») в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург «Новоорловская» в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026. Отметим, что численность нового производства составляет до 150 человек. Объем инвестиций — более 1 млрд руб. Для приобретения технологического оборудования была использована программа Фонда развития промышленности. Площадь завода составляет 7,7 тыс. кв.м., а его производственная площадь — 5,9 тыс. кв.м.

Цель проекта — достижение целевых показателей по попаданию в топ-25 стран мира по плотности роботизации: разработка и производство роботизированных решений и продукции, которые с каждым годом все шире применяются в ритейле и промышленности, а также организация высокотехнологичных рабочих мест в рамках структурной перестройки экономики России. Его миссия — создавать условия для динамичного развития ключевых, высокотехнологичных отраслей.

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников подчеркнул, что «Семаргл» — новый долгожданный производственный актив, консолидируемый группой компаний «Калашников»."В рамках реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации» он призван стать первым в России предприятием, освоившим серийный выпуск широкой линейки автоматизированного и роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики, и создание комплексных решений для высокоавтоматизированных и «безлюдных» производств. В этой связи подчеркну, ключевая задача проекта — развитие отечественных технологий роботизации и внедрение передовых решений, которые направлены на повышение эффективности российских логистических и машиностроительных предприятий», — отметил Алан Лушников.После торжественного запуска предприятия почетные гости совершили экскурсию по заводу, в ходе которой им были представлены мощности компании, линейка производимой продукции, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития отрасли.На открывшемся предприятии ООО «Семаргл» (концерн «Калашников») почетным гостям были продемонстрированы автоматизированные системы хранения с беспилотным вилочным погрузчиком, участок настройки гибких производственных систем с четырьмя интегрированными промышленными роботами и четырьмя станками с ЧПУ, крупноузловая сборка российских логистических AGV-роботов, а также участок сборки электронных комплектующих наладки и обкатки AGV-роботов, гости посетили и Центр развития промышленной робототехники.Во время обхода по территории завода перемещались «Сёмаботы», выполнявшие производственную программу. Было также представлено комплексное решение по модернизации и инжинирингу оборудования иностранного производства на отечественную компонентную базу.На производстве планируется организовать участки для механической обработки, сварки, термической обработки; участок сборки и пусконаладочных работ транспортных роботов и автоматизированных транспортных тележек; участок сборки и упаковки, электромонтажный участок, склад. На заводе помимо производственных площадей и офисов разместятся НИОКР, конструкторский и технологический отделы, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), ИТ-подразделения.

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