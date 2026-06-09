Интерес у аграриев серьезный. Весь план производства на 2026 год разобран под заказ, особенно много заявок из регионов Приволжского федерального округа. Компания уже инвестирует в расширение мощностей, закупает новую оснастку и инструмент, чтобы выпускать больше машин.

Комбайн оснащается двигателем на 770 лошадиных сил. Производительность достигает 280 тонн в час, а за сезон техника способна перерабатывать до 30 тысяч тонн. Измельчение зерна происходит качественно — 99,9% дробления. Конструкторы добились этого в том числе за счет увеличенных вальцов доизмельчителя (диаметр 250 мм) и разницы их скоростей до 40%.

Перед тем как запустить серийное производство, технику обкатывали в реальных условиях. В 2025 году комбайны работали в хозяйствах Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, Брянской и Орловской областей, а специалисты завода вели авторский надзор.

Модель RSM F 2750 полностью соответствует требованиям постановления правительства № 719. Это означает, что при покупке аграрии могут пользоваться всеми доступными мерами господдержки — как федеральными, так и региональными, уточнили в Ростсельмаше.

Контроль качества на заводе выстроен жестко. Каждый комбайн проходит проверку на всех этапах сборки, а также тестирование в центральной измерительной лаборатории. Собирают машины опытные рабочие, которые уже прошли обучение во время выпуска предыдущей модели RSM F 2650. Первые десять таких агрегатов уже отгружены покупателям.