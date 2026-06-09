Компания «Гангард» приняла участие в ежегодной выставке «Металлообработка-2026» в качестве экспонента при поддержке Ярославской торгово-промышленной палаты. Главной премьерой стенда стал автоматический заточной станок GrindX, который позволяет решить одну из самых частых проблем промышленных предприятий — быстрый износ режущего инструмента и высокие затраты на его замену. GrindX даёт возможность перетачивать инструмент без простоев в ожидании поставки, автоматически затачивать зубья и доводить режущие кромки, продлевая ресурс оснастки в 3-5 раз по сравнению с покупкой нового инструмента.

Станок подходит для широкого круга инструментов: свёрл, концевых фрез с плоским торцом, концевых фрез с радиусом при вершине, сферических концевых фрез, фасочных фрез, зенковок, а также (с дополнительной программой) однозаходных фрез, свёрл по листовому металлу, свёрл из быстрорежущей стали и параболических свёрл.На выставке станок GrindX вызвал огромный интерес — к стенду постоянно подходили посетители, задавали технические вопросы, тестировали работу. Особенно востребованным решение оказалось у предприятий, где парк инструмента велик, а возможности качественной заточки своими силами раньше не хватало.

«Боль многих клиентов звучала одинаково: инструмент тупится быстро, покупать новый инструмент будут в следующий квартал или бюджет урезали, а нормально заточить не хватает компетенций. Мы услышали этот запрос и предложили станок, который закрывает проблему полностью — без сложного обучения, с автоматической заточкой зубьев и доводкой кромок. Интерес на выставке подтвердил: решение действительно нужное», — отметили специалисты технического сопровождения «Гангард».

Решение уже успешно применяется на производствах, где важна экономия режущего инструмента и независимость от поставок.