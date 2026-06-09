Горьковский автозавод распространил через свои официальные каналы в соцсетях видео о том, как компания выпускает 6-ступенчатые автоматические коробки передач оригинальной разработки. Индекс агрегата — 1К0806, он же ГМП-800.

Автоматическая КП имеет гидротрансформатор, она была создана при участии одной из мировых инжиниринговых фирм еще несколько лет назад. Серийный выпуск трансмиссии буксовал из-за антироссийских санкций. Свежее видео свидетельствует, что производство агрегата все-таки ведется.

АКП нижегородского производства предназначена для среднетоннажных грузовиков и автобусов среднего класса. В частности, агрегат применяют в составе автобусов Citymax 9 и Вектор Next.

На линии сборки АКП — семь рабочих постов, в том числе автоматические прессы, угловые координатные гайковерты с контролем момента затяжки, автоматические измерители зазоров, стенд ультразвуковой мойки.

Особое внимание уделяется контролю качества. Каждая коробка передач имеет индивидуальный QR-код. Bluetooth-считыватели передают его на центральный сервер при переходе между постами. И туда же, на сервер, записывается информация о произведенных замерах и выполненных испытаниях. Каждая коробка проходит через два стенда проверки герметичности и обкаточный стенд, где отслеживаются отклонения по шуму, вибрации, давлению масла и т. д.

По неофициальной информации, 1К0806/ГМП-800 пока производят в небольших количествах — по нескольку сотен в год.