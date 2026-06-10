На строящемся энергоблоке № 1 турецкой АЭС «Аккую» (генеральный подрядчик — госкорпорация «Росатом») завершилась загрузка имитационных тепловыделяющих сборок в реактор. Операция прошла под надзором местного ядерного регулятора и в полном соответствии с требованиями безопасности.

В реактор одну за другой поместили 163 имитационные сборки. По конструкции, массе и габаритам они полностью повторяют настоящее ядерное топливо, но не содержат самих ядерных материалов. Имитаторы, как и реальное топливо для первого блока «Аккую», изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов — предприятии топливного дивизиона Росатома.

«Завершение загрузки имитационных тепловыделяющих сборок на первом энергоблоке АЭС „Аккую“ — это генеральная репетиция загрузки ядерного топлива. На имитаторах мы отрабатываем процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации, подтверждаем готовность оборудования и персонала к следующему предпусковому этапу», — сказал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Загрузка ИТВС — один из финальных этапов перед холодно-горячей обкаткой реакторной установки. После неё специалисты приступят к сборке реактора и подготовке к этой обкатке. А уже она будет предшествовать физическому пуску реактора. Проведение операции с имитационными сборками позволяет проверить гидравлические характеристики реакторной установки и отработать все действия с перегрузочной машиной.

Справка о проекте: АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. В её составе четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+, каждый мощностью 1200 МВт. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). Россия продолжает развивать сотрудничество с заинтересованными странами, и Росатом со своими дивизионами активно участвует в этой работе.