На Красноярской ГЭС после полувека работы обновили восьмой гидроагрегат
Красноярская ГЭС досрочно завершила модернизацию очередного гидроагрегата. Это уже восьмой из двенадцати. Гидроагрегат № 3 проработал больше полувека, прежде чем на него пришла очередь обновления.
Работы заняли полгода и проходили в рамках программы «Новая энергия» — крупного проекта Эн+ по техническому перевооружению четырёх ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Кроме Красноярской, в списке Братская, Иркутская и Усть-Илимская. Всего на программу потратят около 21 млрд рублей, из которых более 13 млрд уже направлены на Красноярскую ГЭС. Завершить модернизацию всех двенадцати агрегатов здесь планируют до 2031 года.
На гидроагрегате № 3 заменили блочный трансформатор. Он весит 300 тонн, в длину — 10 метров. Доставка и монтаж такой махины потребовали серьёзных усилий, но это того стоило: новый трансформатор оснащён системой онлайн-мониторинга, позволяет увеличить выработку электроэнергии и делает работу оборудования надёжнее.
Второй ключевой элемент — новое рабочее колесо массой 240 тонн. Российские инженеры разработали для него уникальный профиль лопастей. Благодаря этому повысилась кавитационная стойкость, снизились вибрации и шумность, вырос КПД агрегата. Кроме того, колесо позволяет выдавать больше мощности при пониженных напорах — это особенно важно в маловодные годы.
С учётом повышенного КПД новых рабочих колёс, после завершения всей программы производство возобновляемой электроэнергии на ГЭС вырастет более чем на 2%. Это снизит нагрузку на угольные ТЭЦ и улучшит экологическую ситуацию в регионе, рассказали Сибирские новости.
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