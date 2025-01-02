Обновление вспомогательного флота ВМФ России в 2024 году: принято в состав флота

1. В Петропавловске-Камчатском на корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» подняли военно-морской флаг.

Новый ледокол построен по проекту 21180м, разработанному Нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».

Водоизмещение «Евпатия Коловрата» — 4000 т,

длина — 82 м, ширина — 19 м.

Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж-30 человек,

автономномность-30 суток,

толщина преодолеваемых льдов -1,5 метра.

2. Состав судов обеспечения Балтийского флота пополнился универсальным морским самоходным плавучим краном «СПК-61150».

Морской самоходный плавкран «СПК-61150» предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, погрузки разрядных и обычных грузов на надводные корабли и подводные лодки как у причала, так и на рейде. Кран рассчитан на подъем грузов весом до 150 тонн. Он может двигаться без сопровождения буксиров между пунктами базирования, способен выдерживать волнение моря до трех баллов и преодолевать мелкобитый лед.

ТТХ проекта 02690:

Водоизмещение (т) 2000

Длина габаритная (м) 50

Ширина габаритная (м) 22

Осадка судна (м) 2,4

Скорость (уз) 6

Грузоподъемность (т) 150

3. В Кронштадте (г. Санкт-Петербург) в ходе торжественной церемонии на рейдовом буксире «Ижорец» проекта 90600, построенном на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, подняли Андреевский флаг.

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Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

Основные характеристики буксира проекта 90600: Длина наибольшая, м 25,4 Ширина наибольшая, м 8,8 Осадка, м 3,9 Тяга на швартовых, т не менее 23 Пропульсивный комплекс 2 ВРК с ВФШ в насадке Главный двигатель, кВт 2 х 735 Скорость, узлов около 11,5 Экипаж, чел. 8

4.Рейдовый буксир «РБ-2255» проекта 705бм, построенный на заводе АО «Гранд» (г. Санкт-Петербург), передан Министерству обороны России.

Он предназначен для буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до 1000 тонн, выполнения кантовочных работ в узкостях на мелководье.

Основные характеристики рейдового буксира проекта 705БМ: Длина габаритная ок. 17 м Ширина габаритная ок. 5 м Высота 2,7 м Осадка по КВЛ на миделе 1,5 м Скорость хода ок. 10 уз Тяга на швартовых ок. 150 кН Автономность 3 сут. Экипаж 6 чел.

5. В Ломоносове состоялась торжественная церемония ввода пожарного катера ПЖК-1222 (заводской номер 205) проекта 14157П в состав 501-го аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Компания «МСС-Пропульсия» (входит в ГК «МСС») поставила на катер два главных двигателя с валолиниями и редукторами, два вспомогательных дизель-генератора и систему дистанционного автоматического управления.

Компания «Рунитор» (входит в ГК «МСС») поставила систему внешнего пожаротушения, которая позволяет бороться с пожарами на других судах, морских платформах, береговых объектах находящихся у водных акваторий.

Система, при помощи двух высокопроизводительных лафетных стволов, способна подавать струи воды на расстояние более чем 100 метров. Производительность системы — 500 кубометров в час, а в режиме подачи воды с пенообразователем — до 300 кубометров в час.

Такое характеристики обеспечиваются навесными приводными насосами высокой производительности, приводимыми в действие главным двигателем корабля через специальный редуктор и муфту.

Управление оборудованием осуществляется оператором из рулевой рубки, посредством джойстиком и сенсорного экрана с интуитивно понятным интерфейсом, разработанными, как и программное обеспечение системы, компанией «Рунитор».

6. В Ломоносове состоялась торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера ПЖК-1162 проекта 14175П.

Катера проекта 14157П предназначены для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых сооружениях.

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