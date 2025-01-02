Обновление вспомогательного флота ВМФ России в 2024 году: принято в состав флота

Обновление вспомогательного флота ВМФ России в 2024 году: принято в состав флотаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
1. В Петропавловске-Камчатском на корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» подняли военно-морской флаг.
Новый ледокол построен по проекту 21180м, разработанному Нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».
Водоизмещение «Евпатия Коловрата» — 4000 т,
длина — 82 м, ширина — 19 м.
Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж-30 человек,
автономномность-30 суток,
толщина преодолеваемых льдов -1,5 метра.
2. Состав судов обеспечения Балтийского флота пополнился универсальным морским самоходным плавучим краном «СПК-61150».
Морской самоходный плавкран «СПК-61150» предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, погрузки разрядных и обычных грузов на надводные корабли и подводные лодки как у причала, так и на рейде. Кран рассчитан на подъем грузов весом до 150 тонн. Он может двигаться без сопровождения буксиров между пунктами базирования, способен выдерживать волнение моря до трех баллов и преодолевать мелкобитый лед.
ТТХ проекта 02690:
- Водоизмещение (т) 2000
- Длина габаритная (м) 50
- Ширина габаритная (м) 22
- Осадка судна (м) 2,4
- Скорость (уз) 6
- Грузоподъемность (т) 150
3. В Кронштадте (г. Санкт-Петербург) в ходе торжественной церемонии на рейдовом буксире «Ижорец» проекта 90600, построенном на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, подняли Андреевский флаг.
Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.
|Основные характеристики буксира проекта 90600:
|Длина наибольшая, м
|25,4
|Ширина наибольшая, м
|8,8
|Осадка, м
|3,9
|Тяга на швартовых, т
|не менее 23
|Пропульсивный комплекс
|2 ВРК с ВФШ в насадке
|Главный двигатель, кВт
|2 х 735
|Скорость, узлов
|около 11,5
|Экипаж, чел.
|8
4.Рейдовый буксир «РБ-2255» проекта 705бм, построенный на заводе АО «Гранд» (г. Санкт-Петербург), передан Министерству обороны России.
Он предназначен для буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до 1000 тонн, выполнения кантовочных работ в узкостях на мелководье.
|Основные характеристики рейдового буксира проекта 705БМ:
|Длина габаритная
|ок. 17 м
|Ширина габаритная
|ок. 5 м
|Высота
|2,7 м
|Осадка по КВЛ на миделе
|1,5 м
|Скорость хода
|ок. 10 уз
|Тяга на швартовых
|ок. 150 кН
|Автономность
|3 сут.
|Экипаж
|6 чел.
5. В Ломоносове состоялась торжественная церемония ввода пожарного катера ПЖК-1222 (заводской номер 205) проекта 14157П в состав 501-го аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.
Компания «МСС-Пропульсия» (входит в ГК «МСС») поставила на катер два главных двигателя с валолиниями и редукторами, два вспомогательных дизель-генератора и систему дистанционного автоматического управления.
Компания «Рунитор» (входит в ГК «МСС») поставила систему внешнего пожаротушения, которая позволяет бороться с пожарами на других судах, морских платформах, береговых объектах находящихся у водных акваторий.
Система, при помощи двух высокопроизводительных лафетных стволов, способна подавать струи воды на расстояние более чем 100 метров. Производительность системы — 500 кубометров в час, а в режиме подачи воды с пенообразователем — до 300 кубометров в час.
Такое характеристики обеспечиваются навесными приводными насосами высокой производительности, приводимыми в действие главным двигателем корабля через специальный редуктор и муфту.
Управление оборудованием осуществляется оператором из рулевой рубки, посредством джойстиком и сенсорного экрана с интуитивно понятным интерфейсом, разработанными, как и программное обеспечение системы, компанией «Рунитор».
6. В Ломоносове состоялась торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера ПЖК-1162 проекта 14175П.
Катера проекта 14157П предназначены для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых сооружениях.
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