«Большая Земля» запустила в производство челюстные ковши увеличенногообъема
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, завод «Большая Земля» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») запустил в производство челюстные ковши объёмом 1 м³ и 1,2 м³. Увеличенный объём позволяет повысить производительность погрузочных работ на 30%.
Загрузка зерновоза объёмом 25 м³ челюстным ковшом 0,8 м³ занимает 1 час, ковшом 1,2 м³ - 40 минут. Это значит, что с помощью ковша 1,2 м³ за рабочий день можно загрузить 12 зерновозов, а с помощью стандартного ковша 0,8 м³ — только 8, сообщает производитель.
Ковши имеют универсальные еврокрепления и рекомендованы для установки на любые погрузчики грузоподъемностью от 1500 кг с еврорамкой. Оборудование используется для работ по погрузке лёгких и средних грузов: зерна, семечки, снега, сухого песка или земли. Ковши выполнены из стали 09Г2С толщиной 10 мм. Масса ковша объёмом 1 м³ составляет 404 кг, ковша объёмом 1,2 м³ — 422 кг.
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