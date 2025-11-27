КЭМЗ изготовил первый опытный электропогрузчик
Ростех продемонстрировал опытный образец электрического мини-погрузчика АНТ1000Е. Машина прошла заводские испытания на Ковровском электромеханическом заводе и готовится к тестовой эксплуатации городскими службами Санкт-Петербурга в осенне-зимний период, сообщили Telegram-каналу Agroreport в компании.
Функционально электропогрузчик АНТ1000Е полностью аналогичен машинам с дизельными двигателями. Он обладает грузоподъемностью в 1000 кг и способен набирать скорость до 13 км/ч.
«Электропогрузчик будет оснащаться широким ассортиментом взаимозаменяемых с дизельными АНТами сменных рабочих органов, в том числе палетными вилами, щетками, скалывателями льда и снегоуборочными агрегатами. Это обеспечит универсальность применения погрузчика, который можно будет использовать во все времена года при уборке городских территорий, узких дорожек, придомовых и привокзальных площадок. Мы планируем провести опытную эксплуатацию АНТ1000Е в Центральном районе Санкт-Петербурга», — отметил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал"-управляющей организации КЭМЗ Владимир Пименов.
Фото: КЭМЗ
