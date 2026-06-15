Холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех показал на Международном военно-морском салоне «Флот» передовые разработки в области всепогодного и круглосуточного визуального контроля обстановки. Так, система видеотепловизионного мониторинга и аналитики (СВТМА) позволяет распознавать и отслеживать опасные объекты в автоматическом режиме с применением алгоритмов искусственного интеллекта, а комплекс большой дальности «Астрон-3В» дает возможность непрерывно контролировать обстановку на разных рубежах.

Новейшие решения, предлагаемые «Швабе», позволяют контролировать обширные прибрежные районы, осуществляя эффективный мониторинг за проникновением в охраняемые зоны. В частности, СВТМА может обнаруживать малоразмерные суда на дальности до 10 км днем и до 5,6 км ночью, а комплекс «Астрон-3В» на дальности 12 км днем и до 6 км ночью соответственно.

Нейросетевые алгоритмы СВТМА помогают определять тип наблюдаемых объектов. Система анализирует видео в реальном времени и сообщает о попытке вторжения. Это позволяет серьезно облегчить работу оператора, давая ему больше времени для принятия решения.

Наличие двух тепловизионных каналов позволяет «Астрон-3В» вести наблюдение в ближней и дальней зоне одновременно. Интеграция до шести таких устройств в единую систему обеспечивает создание надежного периметра безопасности для крупных объектов. Такая конфигурация позволяет выводить на основной экран изображение с той камеры, которая видит цель, что упрощает распознавание объектов.

«Стремительное развитие морской и авиационной техники ставит перед оптической промышленностью новые задачи по разработке эффективных способов обнаружения потенциальных угроз, а своевременное выявление позволяет успешно противостоять им. Холдинг уделяет приоритетное внимание разработке самых передовых средств визуального контроля, которые обеспечивают круглосуточный и всепогодный мониторинг обстановки. Все это помогает повысить безопасность акваторий и береговой инфраструктуры», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

На «Флоте-2026» холдинг также представил носимый комбинированный прибор наблюдения, имеющий в своем составе телевизионный, тепловизионный и лазерно- дальномерный каналы. Прибор позволяет обнаруживать объекты в сложных погодных условиях, выполнен в форм-факторе бинокля и обладает малым весом, что делает его оптимальным выбором для оперативного контроля за акваториями и прибрежной зоной.

Для круглосуточного наблюдения разработана переносная версия прибора, обеспечивающая лучшую разрешающую способность и большую дальность обнаружения объектов. Она имеет защищенный корпус и выходы для подключения внешних мониторов, что позволяет организовать контроль за охраняемым участком из удаленной точки. Устройство монтируется на треногу и при необходимости легко перемещается.

На нынешнем салоне холдинг «Швабе» представили Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Загорский оптико-механический завод, Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НПО «Государственный институт прикладной оптики» и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходил в Кронштадте с 10 по 14 июня. Мероприятие каждые два года собирает ведущие организации России и дружественных стран для демонстрации последних достижений в сфере кораблестроения и морской техники, а также обсуждения вопросов развития береговой инфраструктуры.